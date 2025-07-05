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Стало известно, сколько рейсов задержали в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи на прилет и вылет задержали двадцать пять рейсов
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В аэропорту Сочи на прилет и вылет задержали 25 рейсов. Об этом говорится на официальном сайте воздушной гавани.

По данным онлайн-табло, самое большое количество рейсов задержали на вылет в Москву и из столицы в Сочи. Помимо этого, задержали вылет по маршрутам из Сочи в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Волгоград и Анталью.

По данным Telegram-канала аэропорта, воздушная гавань работает в штатном режиме, однако работу приходится координировать из-за временных ограничений, которые вводились в аэропортах Поволжского региона, Москвы и Санкт-Петербурга. Специалисты предупредили, что возможны переносы, объединения или отмены рейсов.

В пресс-службе отметили, что пассажиров обеспечивают прохладительными напитками и питанием в соответствии с нормами российского законодательства.

До этого Telegram-канал Baza писал, что в российских аэропортах произошел коллапс. По данным канала, самая сложная ситуация наблюдается в аэропорту Шереметьево, где было задержано свыше 170 рейсов, почти 50 отменено. Кроме того, похожая ситуация наблюдается в аэропорту Пулково.

Ранее стало известно, что рейс из Турции в Нижний Новгород задерживается почти на 10 часов из-за плана «Ковер».

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