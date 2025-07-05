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Рейс из Турции в Нижний Новгород задерживается почти на 10 часов из-за плана «Ковер»

Осторожно, новости: рейс из Антальи в Нижний Новгород не может вылететь с утра
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Рейс из Антальи в Нижний Новгород не может вылететь с 7:00 мск из-за плана «Ковер». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что речь идет о рейсе ZF844. Пассажиры приехали в аэропорт в четыре утра. Вылет был запланирован на 7:05 мск, однако рейс задержали на семь часов, якобы не объяснив почему. Позже, как пишет канал, выяснилось, что в аэропорту Нижнего Новгорода объявили план «Ковер».

«В аэропорту Антальи на табло указано, что вылет перенесен на 14:00. Это время давно прошло, и тишина. Полное неведение, что ждать дальше», — сказала каналу одна из пассажирок.

Позже люди рассказали, что вылет перенесли на 6 июля. Пассажирам выдали багаж и готовятся развозить по отелям, выяснили журналисты.

Авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами из-за закрытия воздушных пространств в зонах конфликтов. Остается все меньше безопасных воздушных маршрутов, а риск срыва рейсов из-за ракет и беспилотников растет. В этих условиях некоторые перевозчики, включая Turkish Airlines, рассматривают перенос части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, а то и вовсе уход из страны. Покинут ли зарубежные авиакомпании Россию и что будет в случае реализации этого сценария — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как получить компенсацию за задержку авиарейса.

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