На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СБУ считает угрозой поддержку турецкими НПО сепаратизма у крымских татар

СБУ подозревают турецкие НПО в распространении идей сепаратизма у крымских татар
true
true
true
close
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает турецкие неправительственные организации в поддержке распространения идей сепаратизма среди крымско-татарской общины Украины. Об этом сообщает турецкая газета Aydınlık со ссылкой на секретные документы СБУ.

Издание опубликовало фотографию служебной характеристики подполковника управления СБУ по Николаевской области Виталия Танасийчука, датированной мартом 2024 года, в которой утверждается, что под его руководством проводились мероприятия, направленные «против попыток дестабилизации общественно-политической стабильности на Украине через этнический фактор в крымско-татарской общине». В материале утверждается, что в крымско-татарской общине Украины распространяются идеи автономии и сепаратизма, и что эта деятельность осуществляется «при поддержке турецких правительственных организаций».

Aydınlık предполагает, что под «турецкими организациями» подразумеваются НПО, поддерживающие связи с крымско-татарскими структурами, действующими на территории Украины.

До этого издание Aydinlik предало огласке конфиденциальные материалы СБУ, проливающие свет на возросшую интенсивность разведывательной деятельности в украинской диаспоре.

Ранее крымские татары пригласили Эрдогана посетить полуостров.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами