Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает турецкие неправительственные организации в поддержке распространения идей сепаратизма среди крымско-татарской общины Украины. Об этом сообщает турецкая газета Aydınlık со ссылкой на секретные документы СБУ.

Издание опубликовало фотографию служебной характеристики подполковника управления СБУ по Николаевской области Виталия Танасийчука, датированной мартом 2024 года, в которой утверждается, что под его руководством проводились мероприятия, направленные «против попыток дестабилизации общественно-политической стабильности на Украине через этнический фактор в крымско-татарской общине». В материале утверждается, что в крымско-татарской общине Украины распространяются идеи автономии и сепаратизма, и что эта деятельность осуществляется «при поддержке турецких правительственных организаций».

Aydınlık предполагает, что под «турецкими организациями» подразумеваются НПО, поддерживающие связи с крымско-татарскими структурами, действующими на территории Украины.

До этого издание Aydinlik предало огласке конфиденциальные материалы СБУ, проливающие свет на возросшую интенсивность разведывательной деятельности в украинской диаспоре.

Ранее крымские татары пригласили Эрдогана посетить полуостров.