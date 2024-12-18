Крымские татары пригласили Эрдогана посетить полуостров

Крымские татары отправили приглашение президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с предложением посетить Крым, чтобы лично увидеть позитивные изменения, произошедшие за последние 10 лет. Об этом говорится в обращении, принятом на общекрымском съезде, передает РИА Новости.

«Мы приглашаем вас в Крым, чтобы вы смогли своими глазами увидеть, как живут крымчане, их развитие и процветание, а также позитивные изменения на полуострове», — сказано в обращении.

Авторы обращения также выразили готовность приехать в Турцию, чтобы рассказать Эрдогану о развитии Крыма в составе России и жизни крымских татар на их исторической родине.

Отмечается, что в Крыму большое внимание уделяется развитию крымскотатарского языка и национальной культуры, включая строительство новых мечетей.

«С присоединением к России наш полуостров получил мощный импульс для развития и значительно преобразился», — отмечено в послании.

Общество крымских татар также пригласило депутатов Национального собрания Турции посетить полуостров.

17 декабря съезд депутатов Крыма различных уровней, избранных из числа крымских татар, стал единственным представительским органом крымскотатарского народа.

Ранее Эрдоган представил ЕС свое видение перемирия на Украине.