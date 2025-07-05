Муфтий прокомментировал нападение на полицейского в Нальчике

Муфтий Кабардино-Балкарии Хазретали Дзасежев в своем обращении к жителям республики назвал нападение на сотрудников полиции в Нальчике провокацией, направленной против религии и мусульман региона. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Муфтий напомнил, что ислам является религией мира, и священный Коран запрещает любые посягательства на человеческую жизнь.

«Любое проявление насилия, в особенности в отношении тех, кто призван обеспечивать общественный порядок, является тяжким грехом и преступлением перед Всевышним и людьми», — подчеркивается в сообщении.

4 июля в Нальчике сотрудники Дорожно-патрульной службы подверглись нападению: двое вооруженных ножами злоумышленников атаковали правоохранителей. В результате инцидента лейтенант Азнаур С. получил множественные ножевые ранения и до настоящего времени находится в больнице. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» УК РФ.

Ранее момент ликвидации нападавшего на полицейского в Нальчике попал на видео.