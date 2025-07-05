На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Муфтий прокомментировал нападение на полицейского в Нальчике

Муфтий КБР Дзасежев: нападение на полицейского в Нальчике является провокацией
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

Муфтий Кабардино-Балкарии Хазретали Дзасежев в своем обращении к жителям республики назвал нападение на сотрудников полиции в Нальчике провокацией, направленной против религии и мусульман региона. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Муфтий напомнил, что ислам является религией мира, и священный Коран запрещает любые посягательства на человеческую жизнь.

«Любое проявление насилия, в особенности в отношении тех, кто призван обеспечивать общественный порядок, является тяжким грехом и преступлением перед Всевышним и людьми», — подчеркивается в сообщении.

4 июля в Нальчике сотрудники Дорожно-патрульной службы подверглись нападению: двое вооруженных ножами злоумышленников атаковали правоохранителей. В результате инцидента лейтенант Азнаур С. получил множественные ножевые ранения и до настоящего времени находится в больнице. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» УК РФ.

Ранее момент ликвидации нападавшего на полицейского в Нальчике попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами