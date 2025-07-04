Момент ликвидации нападавшего на полицейского в Нальчике попал на видео

Момент ликвидации мужчины, который пытался изрезать сотрудника ДПС в Нальчике, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На обнародованных кадрах можно заметить, как у ямы, где проходит ремонт труб, собирается небольшая группа мужчин. К ним навстречу идет сотрудник ДПС, чтобы понять, кто бросался камнями в его патрульную машину. В момент разговора к сотруднику правопорядка подбежал неизвестный мужчина и начал резать его ножом. Злоумышленник нанес полицейскому множественные ножевые ранения и сбросил его в строительную яму.

После этого нападавший попытался скрыться, однако в его сторону открыл огонь один из силовиков. При первом выстреле мужчина попытался встать и убежать в противоположную от стрелка сторону, однако после второго выстрела он двинулся прямо на правоохранителя.

Дальнейшее развитие событий не попало на запись камеры видеонаблюдения.

До этого в минздраве Кабардино-Балкарии сообщили, что два человека были доставлены в больницу после инцидента в Нальчике, где двое мужчин напали на полицейских. Подробности происшествия и характер травм не уточняются в интересах следствия.

Ранее были установлены личности напавших на полицейских.