В Нальчике на ДПС напали мужчины с ножами, и это попало на видео

В Нальчике на сотрудников ДПС набросились с ножами, и это попало на видео

В Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика) на сотрудников ДПС напали двое неизвестных мужчин, вооруженных ножами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Раненого полицейского госпитализировали с колото-резаными ранениями. В городе ввели план «Перехват», — говорится в публикации.

Пострадавший — лейтенант Азнаур С., сейчас он находится в реанимации. Один из преступников успел нанести ему несколько ударов. Сейчас за его жизнь борются врачи. Кадры перестрелки опубликовал Telegram-канал 112. Судя по видео, перестрелка произошла рядом с проезжей частью.

Один из нападавших успел сбежать.

До этого сообщалось, что в Нальчике произошла перестрелка. На место происшествия направлены оперативные службы.

Обстоятельства и количество участников конфликта уточняются.

4 июля стало известно, что в Нижневартовске четверо мужчин устроили драку и перестрелку на детской площадке. ЧП произошло во дворе одного из домов на улице Салманова.

Ранее в Оренбурге перестрелка с участием сыновей миллиардера на проезжей части попала на видео.