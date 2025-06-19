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В Якутске полицейского заподозрили в избиении блогерши в ресторане

СК: в Якутске возбудили дело после нападения полицейского на девушку в ресторане
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Depositphotos

В Якутске следователи начали расследование после инцидента с участием сотрудника МВД, который, по словам местной жительницы, избил ее в ресторане. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Пострадавшая — местная блогерша — опубликовала в соцсетях видео, где рассказала, что во время визита в ресторан «Дуэты» один из высокопоставленных полицейских сначала ущипнул ее, а после замечания — ударил по лицу и сломал нос.

Видео вызвало широкий резонанс. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева заявила, что нападавшим был начальник отдела по борьбе с коррупцией МВД по региону Николай Ребров. Она направила официальное обращение в адрес главы СК Александра Бастрыкина.

В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ). Дело взял на контроль сам Бастрыкин — он поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ходе дела, добавили в ведомстве. Однако официальных комментариев от МВД Якутии пока не поступало.

Ранее в Перми рабочий магазина переломал коллеге ребра газовым ключом.

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