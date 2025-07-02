Россияне пожаловались на случаи насилия над ними в Азербайджане

Российские граждане, находящиеся в Азербайджане, сообщали о случаях физического насилия со стороны лиц в гражданском, которые представлялись полицейскими. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в республике.

По информации дипмиссии, за последние сутки в посольство поступило множество обращений от граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджана, в том числе с целью туризма. В посольстве указали, что на места их проживания приходили люди в гражданском, некоторые из которых представлялись сотрудниками полиции. Они интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы. По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие.

Отношения Азербайджана и России обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. СМИ республики сообщили, что задержанных избили, и опубликовали фото с гематомами на их телах.

МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Министерство также заявило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан». На следующий день стало известно о задержании семи сотрудников редакции Sputnik. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российских дипломатов не пускают к журналистам.

Ранее Россия призвала Азербайджан принять меры по возвращению к союзничеству.