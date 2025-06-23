Россиянин сфотографировал гигантский протуберанец

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» снимками редкого астрономического явления — гигантского солнечного протуберанца, размер которого сравним с длиной 60 планет Земля.

Протуберанцы — это гигантские выбросы раскаленной плазмы, которые удерживает магнитное поле Солнца. Они могут простираться на сотни тысяч километров и существовать от нескольких дней до месяцев. Обычно их можно увидеть на краю солнечного диска.

«Это нормальный процесс, плазма висит в магнитном поле, из-за того, что она чуть холодней «поверхности», она выглядит темной», — рассказал фотограф в разговоре с atlas.info.

Поляков подчеркнул, что такие крупные протуберанцы — редкость. На снимках, сделанных с помощью специального телескопа с солнечным фильтром, видны гигантские языки плазмы, извивающиеся над звездой. Гигантские протуберанцы иногда сопровождаются корональными выбросами массы, способными достигать Земли.

8 июня на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сообщалось, что исключительно крупный выброс плазмы был зарегистрирован около 11:00 мск воскресенья в районе южного полюса Солнца.

Ранее физик объяснил огромную «птицу» у Солнца.