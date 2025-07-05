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В Красноярском крае движение поездов ограничено из-за просадки пути

Прокуратура: движение ограничено на участке Красноярской ж/д из-за просадки пути
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Kalabi Yau/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярском крае движение поездов ограничено на участке железной дороги между станциями Сорокино и Красноярск-Восточный. Причина в просадке пути, об этом в Telegram-канале сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«‎В настоящее время проводятся восстановительные работы, ожидаются задержки в движении пассажирских и пригородных поездов до 1 часа», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники ведомства, как уточняется, контролируют процесс восстановления.

4 июля на Ставрополье «КамАЗ» столкнулся с пассажирским поездом на ж/д переезде. Никто не пострадал, движение на участке было ограничено, сообщали в ГИБДД.

До этого в Брянской области на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи рухнул мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд №86 из Климова в Москву: его завалили конструкции. SHOT написал, что мост обрушился за пару секунд до прохождения под ним ж/д состава. Тот протаранил уже рухнувшую конструкцию переправы. Дорожное полотно упало на рельсы под углом вместе с фурой, проезжавшей по мосту. Удар пришелся на кабину машиниста, который, как и его помощник, не выжил.

Ранее стало известно, что появится вместо монорельса на севере Москвы.

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