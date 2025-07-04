На Ставрополье на видео «КамАЗ» выехал на ж/д пути и врезался в пассажирский поезд

На Ставрополье «КамАЗ» столкнулся с пассажирским поездом на ж/д переезде. Об этом сообщает местная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале. Инцидент произошел утром в Курском округе.

«Водитель грузовика «КамАЗ» с прицепом, перевозящего зерно, выехал на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с железнодорожным пассажирским составом. Пострадавших в ДТП нет. Движение на данном ж/д переезде ограничено», — говорится в публикации.

Обстоятельства ДТП уточняются.

До этого в Брянской области на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи рухнул мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд №86 из Климова в Москву: его завалили конструкции. SHOT написал, что мост обрушился за пару секунд до прохождения под ним ж/д состава. Тот протаранил уже рухнувшую конструкцию переправы. Дорожное полотно упало на рельсы под углом вместе с фурой, проезжавшей по мосту. Удар пришелся на кабину машиниста, который, как и его помощник, не выжил.

Ранее стало известно, что появится вместо монорельса на севере Москвы.