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Адвокат оценил возможность депортации главы УПЦ с Украины

Адвокат: депортация главы УПЦ с Украины невозможна до завершения разбирательств
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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Украинские власти не смогут осуществить депортацию главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) до окончания судебных разбирательств по вопросу лишения его гражданства. Об этом заявил адвокат Андрей Доманский, пишет РИА Новости.

«Власть не сможет депортировать предстоятеля УПЦ до завершения судебных процессов», — отметил Доманский, добавив, что предстоятель УПЦ намерен отстаивать свою правоту в судебном порядке.

Адвокат также подчеркнул, что прекращение гражданства главы УПЦ противоречит 25 статье конституции Украины, в соответствии с которой гражданин Украины не может быть лишен гражданства. Митрополит Онуфрий является гражданином Украины по рождению и по месту жительства.

Доманский указал на отсутствие доказательств наличия у митрополита иного гражданства.

2 июля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о лишении митрополита Онуфрия украинского гражданства. Бывший депутат Верховной рады и церковный меценат Вадим Новинский считает, что лишение Онуфрия гражданства Украины — «не случайность», а первый шаг к выдворению предстоятеля УПЦ из страны.

Ранее Киевская митрополия подала в суд на власти Украины из-за проверок.

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