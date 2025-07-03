Психолог объяснила, о чем говорит обидчивость взрослых

Обидчивость может сигнализировать о том, что у человека детский взгляд на жизнь и он видит себя в позиции жертвы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

«Когда детские реакции остаются в уже зрелом возрасте, человек не может рассказать про свои чувства или пойти решить проблему. «Ребенок» дуется и замалчивает ее. <...> Застряв в обиде, сложно устанавливать контакты, нет свободы выбора, чтобы поступить по-другому. Это детский взгляд, то есть позиция жертвы, у которой виноваты все, кроме нее», — пояснила эксперт.

По ее словам, тем, кто сталкивается с таким чувством, можно постараться проговорить или прописать свои проблемы. Это позволит решать их более рационально. Сулим пояснила, что так человек сможет включить процесс выхода из деструктивной эмоции. Помимо этого, проработать проблему можно с психологом, добавила она.

Клинический психолог Дарья Сальникова до этого говорила, что многим людям тяжело хвалить своего партнера, однако это может значительно улучшить отношения. Она подчеркнула, что человек, чувствующий обратную связь за поступок, ощущает свою значимость и старается сделать еще больше.

Ранее россиян призвали следить за детьми в соцсетях.