На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, о чем говорит обидчивость взрослых

Психолог Сулим: обидчивость взрослых говорит о детском взгляде на жизнь
true
true
true
close
Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Обидчивость может сигнализировать о том, что у человека детский взгляд на жизнь и он видит себя в позиции жертвы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

«Когда детские реакции остаются в уже зрелом возрасте, человек не может рассказать про свои чувства или пойти решить проблему. «Ребенок» дуется и замалчивает ее. <...> Застряв в обиде, сложно устанавливать контакты, нет свободы выбора, чтобы поступить по-другому. Это детский взгляд, то есть позиция жертвы, у которой виноваты все, кроме нее», — пояснила эксперт.

По ее словам, тем, кто сталкивается с таким чувством, можно постараться проговорить или прописать свои проблемы. Это позволит решать их более рационально. Сулим пояснила, что так человек сможет включить процесс выхода из деструктивной эмоции. Помимо этого, проработать проблему можно с психологом, добавила она.

Клинический психолог Дарья Сальникова до этого говорила, что многим людям тяжело хвалить своего партнера, однако это может значительно улучшить отношения. Она подчеркнула, что человек, чувствующий обратную связь за поступок, ощущает свою значимость и старается сделать еще больше.

Ранее россиян призвали следить за детьми в соцсетях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами