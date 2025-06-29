В московском ТЦ произошел пожар

В московском торговом центре (ТЦ) «Мегаполис» произошел пожар. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Отмечается, что горит помещение на третьем этаже здания на Митинской улице. Снаружи виден густой дым. На месте работают экстренные службы.

21 июня сообщалось, что на северо-западе Москвы прошла эвакуация в торговом центре «Щука». По словам свидетелей, в здании сработала сигнализация, после чего посетителей вывели из здания. В громкоговоритель объявляли, что ТЦ надо покинуть «по техническим причинам». Очевидцы добавили, что к торговому центру приехала машина Росгвардии, а два человека в полной амуниции вошли в здание.

В начале июня пожар произошел в еще одном столичном торговом центре «Семеновский пассаж». К тушению были привлечены более 50 человек и 15 единиц техники.

Ранее в Кузбассе произошел пожар в торговом центре.