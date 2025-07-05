Директор «Тайгана» вернулся к работе после нападения льва

Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков вернулся к работе после нападения льва. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

На обнародованных каналом кадрах можно увидеть, как директора парка встретили сотрудники учреждения: они подарили ему букет цветов.

«Прекратите нам эти стрессы делать», — попросила с улыбкой одна из сотрудниц.

После встречи с коллегами Зубков приступил к уборке территории «Тайгана».

До этого Telegram-канал «Mash на волне» писал, что Зубков, на которого напал лев, заявил, что будет ходить к хищникам до последних дней. Он отметил, что не собирается менять манеру общения с хищниками.

Нападение произошло 22 июня. Зубков получил множественные травмы, был прооперирован в Крыму и перевезен в Краснодар. Сообщалось, что жизненно важные органы не были задеты. Предполагается, что хищника спровоцировал резкий звук. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушений охраны труда, приведших к тяжкому вреду здоровью.

Ранее директор сафари-парка «Тайган» раскрыл судьбу льва, напавшего на него.