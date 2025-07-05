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У побережья США появился «Шанталь»

В Атлантическом океане возник тропический шторм «Шанталь»
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nhc.noaa.gov

В Атлантическом океане возник тропический шторм «Шанталь». Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По его данным, скорость порывов ветра в его пределах достигает 18 м/с. Шторм движется на север со скоростью 4 км/ч. Предупреждений по поводу стихии не было.

В середине мая в американском Кентукки супружеская пара серьезно пострадала после того, как попала в разрушительный торнадо. В округе Лорел пожилые Пол и Гейл Клан пытались укрыться от смерча, который развил скорость ветра до 270 км/ч и сравнял с землей целые города. Когда супруги поняли, что спрятаться от торнадо не удастся, они закрылись в спальне и сидели в обнимку.

Ветер начал крушить все вокруг, тогда они взялись за руки и держались, пока потоки воздуха насильно не разделили их. После этого обоих супругов нашли под обломками дома. И Пол, и Гейл остались без одной руки, которую оторвало ураганным ветром. Их госпитализировали. Мужчина пришел в себя, но из-за деменции не понял, что с ним произошло. Его супругу из-за множественных повреждений врачи ввели в искусственную кому.

Ранее на видео попал «танцующий» смерч из США.

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