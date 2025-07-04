Мошенник с сайта знакомств обокрал нескольких россиянок и попался полиции

В Пскове поймали мошенника с сайта знакомств, который обокрал нескольких девушек

В Пскове поймали мошенника с сайта знакомств, который обокрал девушек на 2 млн рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии правоохранителей, житель города знакомился с одинокими девушками на сайтах знакомств, вызывал у них симпатию, а затем под различными предлогами просил деньги в долг. Для убедительности он отправлял фотографии паспорта и писал расписки, но после получения средств переставал выходить на связь.

Жертвами мошенника стали как минимум три петербурженки. Общий ущерб оценивается в 2 миллиона рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Мужчина заключен под стражу. Следствие устанавливает все эпизоды его противоправной деятельности.

Ранее россиянка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и лишилась миллиона рублей.