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Жители деревни под Петербургом пожаловались на отсутствие аптек, магазинов и школ

Бастрыкин поручил проверить соблюдение прав жителей деревни под Петербургом

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Телеграм-канал «Следком»

Глава российского Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о нарушении прав жителей деревни Сабры в Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления ведомства.

В СК обратили внимание на жалобы жителей деревни в соцсетях. По их словам, в населенном пункте, где землю получают многодетные семьи, нет общественного транспорта, аптек, магазинов продуктов, образовательных и медицинских учреждений. Кроме того, дорога в деревню находится в непригодном состоянии: во время дождей ее размывает, и добраться до Сабр на машине становится сложно.

«В результате граждане, в том числе несовершеннолетние, вынуждены пешком преодолевать большое расстояние по неосвещенной дороге, расположенной вдоль леса», — отмечается в публикации.

Согласно посту, неоднократные обращения в компетентные органы не дали результатов.

В апреле Бастрыкин вмешался в ситуацию с загрязнением реки в Пермском крае. К нему обратились по поводу работы муниципального предприятия «Вильва-Водоконал», которое, согласно жалобам местных жителей, сбрасывает загрязненные сточные воды прямо в Вильву. При этом еще в 2021 году суд обязал компанию модернизировать оборудование, однако никаких мер она не предприняла.

Ранее появилось видео, как пожилые курганцы ползут по доске над пропастью за пенсией.

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