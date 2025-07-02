На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дерево упало на десятилетнюю девочку в Москве

Mash: в Москве на десятилетнюю девочку упало дерево
true
true
true
close
Haggardous50000/Shutterstock

В Москве ребенок пострадал из-за падения дерева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в садовом товариществе «Дружба» на Киевском шоссе. На десятилетнюю девочку упало дерево, после этого ребенок потерял сознание.

В данный момент на месте происшествия находятся реанимация, скорая помощь и родители пострадавшей. Подробной информации о ее состоянии не поступало.

До этого в Калининграде возбудили уголовное дело после того, как на шестилетнего мальчика рухнуло дерево в детском саду. По версии следствия, должностные лица дошкольной организации, где произошло травмирование ребенка, проигнорировали размещенный органами ГО и ЧС региона ежедневный прогноз, согласно которому на территории ожидалось значительное усиление ветра. В результате из-за резкого порыва ветра на гулявшего ребенка упал клен.

Ранее ворота в российском гостевом комплексе упали на трех малолетних девочек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами