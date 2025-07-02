Дерево упало на десятилетнюю девочку в Москве

В Москве ребенок пострадал из-за падения дерева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в садовом товариществе «Дружба» на Киевском шоссе. На десятилетнюю девочку упало дерево, после этого ребенок потерял сознание.

В данный момент на месте происшествия находятся реанимация, скорая помощь и родители пострадавшей. Подробной информации о ее состоянии не поступало.

До этого в Калининграде возбудили уголовное дело после того, как на шестилетнего мальчика рухнуло дерево в детском саду. По версии следствия, должностные лица дошкольной организации, где произошло травмирование ребенка, проигнорировали размещенный органами ГО и ЧС региона ежедневный прогноз, согласно которому на территории ожидалось значительное усиление ветра. В результате из-за резкого порыва ветра на гулявшего ребенка упал клен.

Ранее ворота в российском гостевом комплексе упали на трех малолетних девочек.