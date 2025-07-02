Десятилетняя девочка, на которую в Москве упало дерево, впала в кому

РЕН ТВ: девочка, на которую в Москве упало дерево, впала в кому

В Москве десятилетняя девочка впала в кому после того, как на нее упало дерево. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

В данный момент ребенок находится в коме, у нее зафиксировали тяжелые травмы головы. Более подробной информации о состоянии девочки не поступало.

Предварительно, все случилось, когда пострадавшая вместе с другими детьми играла рядом с деревом, которое как раз собирались спилить. В данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

Инцидент произошел в садовом товариществе «Дружба» на Киевском шоссе. На десятилетнюю девочку упало дерево, после этого ребенок потерял сознание. На место происшествия прибыли реанимация, скорая помощь и родители пострадавшей.

Ранее в Москве дерево рухнуло на женщину и разбило ей голову.