В Одессе пенсионер поругался с отражением в зеркале

В Одессе мужчина не узнал себя в отражении и поругался с зеркалом в магазине

В одном из продуктовых магазинов Одессы пенсионер хотел проехать между рядами, но не узнал свое отражение в зеркале и начал ругаться. Кадры публикует украинский Telegram-канал «УНИАН».

«Ну проедь уже!» — кричал мужчина в зеркало.

На обнародованном видео можно заметить, что мужчина просто не узнал свое отражение. Возмущения пенсионера продлились недолго. Мужчина раздраженно въехал тележкой в зеркало и осознал происходящее. Он удивленно посмотрел на себя и спокойно поехал дальше.

Другие покупатели не пытались помочь пенсионеру и объяснить ситуацию.

В конце мая в Одессе произошел другой случай. В попытке убежать от военкомов мужчина залез на верхушку дерева и не смог спуститься самостоятельно.

Спустя несколько часов приехали сотрудники экстренных служб города и помогли ему спуститься. В ходе операции были задействованы пожарные машины. Согласно публикации, высота дерева составляла примерно пять этажей. У места инцидента полицейские ждали спуска мужчины для дальнейшего задержания.

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