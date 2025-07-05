США возобновили ввоз сои из РФ

США впервые за полтора года возобновили закупки соевых бобов из РФ

США впервые за полтора года возобновили закупки соевых бобов из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

По итогам мая текущего года Россия поставила в США соевых бобов на $4,9 млн.

Всего за мая США приобрели за рубежом соевых бобов на $35,3 млн. Основным поставщиком стала Канада ($15,6 млн). Кроме того, одним из основных поставщиков является Украина ($12,5 млн).

В апреле стало известно, что российские власти планируют разрешить ввоз в страну ГМО-сои. При этом запрет на использование готовых кормов для внутреннего потребления сохранится.

Утверждается, что разрешение на ввоз такой сои необходимо, так как невозможность ввоза соответствующих соевых бобов негативно сказывается на загрузке мощностей по переработке масличных культур и объемах экспорта продуктов переработки.

До этого «Коммерсантъ» сообщал, что экспорт подсолнечного масла из России упал на 38% из-за убыточности. Рентабельность его производства ушла в минус из-за роста цен на сырье, высоких пошлин и укрепления рубля, отмечалось в статье.

Ранее Россия впервые за 30 лет купила у КНР детское питание.