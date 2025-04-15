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Российские власти планируют разрешить ввоз ГМО-сои

Правительство планирует разрешить ввоз в Россию ГМО-сои при условии ее экспорта
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Shutterstock

Российские власти планируют разрешить ввоз в страну ГМО-сои. Проект постановления размещен на портале проектов правовых актов.

В материалах к документу, который подготовил Минсельхоз, говорится, что проект позволит российским предприятиям ввозить и перерабатывать соевые бобы, содержащие генно-инженерно-модифицированные организмы, зарегистрированные на пищевые цели. При этом запрет на использование готовых кормов для внутреннего потребления сохранится.

«Переработка может осуществляться исключительно для экспортных поставок, что позволит загрузить перерабатывающие мощности и будет способствовать наращиванию объемов экспорта», — подчеркивается в материалах к проекту постановления.

Разрешение на ввоз такой сои необходимо, так как невозможность ввоза соответствующих соевых бобов негативно сказывается на загрузке мощностей по переработке масличных культур и объемах экспорта продуктов переработки, поясняется в документе.

11 апреля «Коммерсантъ» сообщал, что экспорт подсолнечного масла из России упал на 38% из-за убыточности.

Ранее Россия впервые за 30 лет купила у КНР детское питание.

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