В Гидрометцентре России о температуре в Москве в выходные

Вильфанд: в течение выходных температура в Москве будет на 2-3°C ниже нормы

Температурный фон на 2-3°C ниже своей климатической нормы ожидается в Московском регионе в эти выходные. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ночь на субботу в Москве ожидается +11...+13°C, днем — около +20°C

В воскресенье из-за снижения облачности в ночь прогнозируется +7...+12°C, днем — до +20°C.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве и области в выходные, 5 и 6 июля, ожидается прохладная погода, возможны дожди и грозы.

Кроме того, специалист отметила, что в воскресенье в регионе сохранится прохладная погода. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +18...+23°С по области и около +20°С в Москве.

Ранее москвичам пообещали скорое потепление.