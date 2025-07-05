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Начальник приковал работника российского завода цепью к батарее за пьянство

В Забайкалье начальник приковал работника цепью к батарее за пьянство
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Telegram-канал «Babr Mash»

В Забайкалье начальник приковал работника-прогульщика цепью к батарее. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел на бетонном производстве в городе Краснокаменске. Директор предприятия, пытаясь бороться с пьянством среди работников, приковал цепью к радиатору сотрудника, который несколько дней отсутствовал на работе.

Хотя мужчине удалось освободиться от батареи, снять замок он не смог. Работник пешком покинул завод и шел пешком в цепях, чтобы обратиться за помощью.

«У нас что, царские времена какие-то начались или что?» — задала вопрос женщина, рассказавшая о ситуации и пришедшая пострадавшему на помощь.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее пьяный россиянин похитил юношу и приковал его к батарее ради пасынка.

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