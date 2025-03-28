Пьяный россиянин похитил юношу и приковал его к батарее ради пасынка

В Кирове мужчина похитил юношу и приковал его к батарее ради пасынка

В Кирове 39-летний мужчина похитил 20-летнего юношу и приковал его наручниками к батарее, чтобы пасынок мог выяснить с ним отношения. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 7 января. Пьяный мужчина похитил знакомого ему молодого человека и привез его в квартиру, пристегнув наручниками к двери машины. Уже в жилище он приковал юношу к батарее. Все это россиянин сделал, чтобы дать своему пасынку возможность выяснить с похищенным отношения из-за девушки. В какой-то момент злоумышленник, испытывая личную неприязнь к пострадавшему, обстрелял его из пневматического газобаллонного пистолета, причинив последнему боль и повреждения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о похищении и совершении иных насильственных действий лицом, имеющим судимость за преступления, совершенные с применением насилия. Расследование завершено, фигурант дал признательные показания. Материалы направлены в суд.

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