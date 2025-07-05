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В Ивановской области ввели временные ограничения мобильного интернета

Оперштаб Ивановской области объявил об ограничениях мобильного интернета
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Мария Девахина/РИА Новости

На территории Ивановской области ввели временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Решение принято в целях безопасности, пояснили в штабе. Доступ восстановят в полном объеме после стабилизации оперативной обстановки. Пи этом стационарный интернет и сети Wi-Fi функционируют в штатном режиме.

Этим же утром в аэропорту Иваново Южный ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Решение принято федеральными авиационными властями в рамках усиления мер безопасности полетов.

Накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал перебои в работе мобильной связи и интернет-соединения на территории региона. В своем Telegram-канале глава области пояснил, что снижение уровня сигнала вышек сотовой связи является дополнительной мерой защиты, предпринятой в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов.

Ранее после атаки БПЛА в Самарской области ввели ограничения связи.

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