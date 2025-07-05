Турецкий авиаперевозчик организовал дополнительные рейсы из-за отмен

Авиакомпания Turkish Airlines организовала пять дополнительных рейсов из аэропорта Пулково из-за отмены предыдущих. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Вылеты запланированы, начиная с 19:20 05 июля. Пассажиры ранее отмененных рейсов автоматически перерегистрированы», — сказано в сообщении.

Уточняется, что представители авиакомпании предоставили пассажирам воду, питание и проживание в гостиницах.

До этого пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко рассказал, что московский аэропорт Шереметьево выпускает самолеты в периоды ослабления ветра.

Авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами из-за закрытия воздушных пространств в зонах конфликтов. Остается все меньше безопасных воздушных маршрутов, а риск срыва рейсов из-за ракет и беспилотников растет. В этих условиях некоторые перевозчики, включая Turkish Airlines, рассматривают перенос части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, а то и вовсе уход из страны. Покинут ли зарубежные авиакомпании Россию и что будет в случае реализации этого сценария — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, как получить компенсацию за задержку рейса.