В подмосковном Подольске загорелось нежилое здание

Пожар произошел на территории промышленной зоны в городе Подольске в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал «360 ЧП».

В материале уточняется, что огонь охватил здание на улице Индустриальной. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

По данным местных властей, к текущему моменту огнеборцам удалось локализовать возгорание в складском помещении. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, написала администрация Подольска в Telegram-канале.

3 июля в городе Котовске, расположенном в Тамбовской области, зафиксировали возгорание на территории одного из местных предприятий. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов рассказал, что причиной стало нарушение технологических процессов. В результате пожара пострадали шесть человек. Троих из них спасти не удалось, еще двоим потребовалась госпитализация.

2 июля на севере Москвы загорелся гаражный кооператив. Пламя охватило территорию площадью 240 квадратных метров, разрушив 30 гаражей.

Ранее на острове Шикотан в Сахалинской области сгорела единственная церковь.