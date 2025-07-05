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В Луганске началась церемония прощания с экс-мэром Пилавовым

REN TV: в Луганске началась церемония прощания с экс-мэром Пилавовым
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В центре Луганска началась церемония прощания с бывшим мэром города Манолисом Пилавовым, сообщает REN TV.

На траурное мероприятие, которое проходит в храме иконы Божией Матери «Умиление», собрались десятки людей. Территорию патрулируют сотрудники полиции и Росгвардии, уточняет телеканал.

Взрыв, убивший Пилавова, произошел в районе полудня 3 июля. Взрывное устройство сдетонировало у двери дома на улице Тараса Шевченко. Взрыв прогремел при ее открытии. По данным Mash, вход в здание был разрушен, а людей откинуло взрывной волной. Помимо двух погибших, еще трое человек пострадали.

Позднее правоохранители установили личность женщины, которая доставила бомбу — ей оказалась 36-летняя мать двоих детей Алена Ч., она погибла при взрыве. Скорее всего женщина приехала в Луганск по заданию неизвестных. Не исключено, что ее использовали «втемную».

Убийство Пилавова не первый такой случай — в мае примерно так же погиб первый замглавы Ставрополя Заур Гурциев.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о своей причастности к организации взрыва в Луганске.

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