Использовали «втемную»: установлена личность смертницы, подорвавшей экс-мэра Луганска

Место взрыва на улице Тараса Шевченко, в результате которого погиб экс-мэр Луганска Манолис Пилавов и еще трое человек пострадали

Бомбу, взрыв которой убил бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова, доставила 36-летняя Алена Ч. Скорее всего женщина приехала в Луганск по заданию неизвестных. Не исключено, что ее использовали «втемную». Ранее Telegram-канал сообщал, что Алена могла либо не знать о взрывном устройстве совсем, либо не догадываться, в какой момент его активируют. Убийство Пилавова не первый такой случай — в мае примерно так же погиб первый замглавы Ставрополя Заур Гурциев.

Правоохранители установили личность женщины, которая доставила бомбу, убившую бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова. По данным Baza, это сделала 36-летняя Алена Ч., проживавшая в Брянке и, вероятнее всего, приехавшая в Луганск по заданию неизвестных. У Алены осталось двое детей.

«Предварительно, девушка была использована втемную», — говорится в публикации Telegram-канала.

Источники Baza уточнили, что бомба находилось у Алены в рюкзаке. По предварительным данным, за несколько секунд до взрыва она оставила сумку около дома на улице Тараса Шевченко. В этот момент рядом с ней находился Манолис Пилавов. Спустя несколько секунд раздался взрыв, в результате которого оба погибли. По словам собеседников канала, перед взрывом девушка разговаривала с кем-то по телефону.

Ранее Baza сообщала, что следствие склоняется к версии, что бомба была приведена в действие дистанционно. Смертница, как рассказал Telegram-канал, либо не подозревала, что при ней находится взрывное устройство, либо, зная про бомбу, не догадывалась, что ее взорвут, когда она приблизится к Пилавову.

Взрыв в Луганске

Взрыв, убивший бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова, произошел в районе полудня 3 июля. Взрывное устройство сдетонировало у двери дома на улице Тараса Шевченко. Взрыв прогремел при ее открытии. По данным Mash, вход в здание был разрушен, а людей откинуло взрывной волной. Помимо двух погибших, еще трое человек пострадали.

Украинское издание «Суспильне» со ссылкой на источники сообщало, что подрыв организовала Служба безопасности Украины.

Экс-мэр Луганска погиб при взрыве в центре города. Причастны СБУ и женщина-смертница Бывший мэр Луганска Манолис Пилавов погиб при взрыве в центре города. По предварительным... 03 июля 20:16

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, незаконном хранение и передаче взрывных устройств, а также незаконном изготовлении взрывчатки.

Не первый случай

Убийство Пилавова не первый такой случай. В мае аналогичным образом погиб первый замглавы Ставрополя, участник программы «Время героев» и ветеран спецоперации Заур Гурциев.

Перед взрывом он встретился с 29-летним Никитой Пеньковым. Baza писала, что Гурциев сам приехал к дому, где Пеньков арендовал квартиру.

«Следователи считают, что взрывное устройство находилось на самом Пенькове. В результате взрыва Никиту разорвало на части, Заур же был жив еще некоторое время», — говорилось в публикации канала.

После произошедшего «Газета.Ru» нашла анкету Никиты Пенькова на сайте кастингов. В ней смертник писал, что он «трудоголик, целеустремленный, ответственный». Родственники мужчины также сообщили, что он служил в Воздушно-десантных войсках, в плохих компаниях не водился и имел хорошие отношения с младшей сестрой.

«Трудоголик, скорпион, служил в ВДВ». Что известно об убийце ветерана СВО Гурциева 29-летний житель Ставрополя Никита Пеньков, устроивший взрыв, в результате которого погиб и он сам, и... 29 мая 19:53

Baza уточняла, что, по одной из версий, мужчину также могли использовать «втемную» и он мог не знать о взрывчатке. При этом Mash рассказал, что Пеньков снял квартиру в доме, рядом с которым произошел взрыв, за две недели до теракта. Предварительно, для того, чтобы следить за Зауром Гурциевым. В то же время обыски в квартире мужчины не дали результатов — следов взрывных веществ силовики не обнаружили. Однако правоохранители изъяли два телефона, чтобы выяснить, договаривались ли Гурциев и Пеньков о встрече.