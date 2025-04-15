Безработный петербуржец угрожал девушке-подростку пистолетом за отказ выпить с ним пива

В Петербурге 66-летний безработный мужчина угрожал 17-летней девушке пистолетом за то, что она отказалась выпить с ним пива. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел возле торгового центра, расположенного на улице Коллонтай. Мужчина стал настойчиво предлагать несовершеннолетней пойти выпить с ним пива, а после того, как та отказалась, приставил к ее голове предмет, похожий на пистолет. После этого он заявил, что пошутил, и удалился.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали «шутника». Им оказался безработный 66-летний житель Невского района. В ближайшее время мужчину передадут следственным органам.

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