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Безработный петербуржец угрожал девушке-подростку пистолетом за отказ выпить с ним пива

В Петербурге мужчина угрожал девушке-подростку пистолетом за отказ выпить пива

В Петербурге 66-летний безработный мужчина угрожал 17-летней девушке пистолетом за то, что она отказалась выпить с ним пива. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел возле торгового центра, расположенного на улице Коллонтай. Мужчина стал настойчиво предлагать несовершеннолетней пойти выпить с ним пива, а после того, как та отказалась, приставил к ее голове предмет, похожий на пистолет. После этого он заявил, что пошутил, и удалился.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали «шутника». Им оказался безработный 66-летний житель Невского района. В ближайшее время мужчину передадут следственным органам.

До этого неадекватный клиент из-за отказа знакомиться облил бариста маслом в Сочи. По словам сотрудников заведения, молодой человек регулярно посещает кофейню и пристает к работникам.

Ранее в Казани мигрант жестоко избил девушку за отказ познакомиться.

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