СМИ сообщают, что на станции «Москва-Товарная-Киевская» произошло задымление

В здании поста управления непассажирской станции «Москва-Товарная-Киевская» зафиксировали задымление. Людей эвакуировали, сообщает Telegram-канал 360 ЧП.

«Подтверждено задымление в здании поста управления непассажирской станции «Москва-Товарная-Киевская», сообщает наш источник», — сказано в посте.

Комментариев от МЧС на момент публикации нет.

До этого сообщалось, что Киевский вокзал в центре Москвы эвакуируют из-за угрозы пожара.

В последний раз эвакуация Киевского вокзала проходила в октябре 2023 года. В связи с проведением оперативных мероприятий правоохранителями из здания вокзала были выведены пассажиры, а сам вокзал временно закрылся в целях безопасности. На платформы люди проходили через автомобильную парковку.

В сентябре того же года Киевский вокзал эвакуировали из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва.

Ранее в Казани произошел хлопок в магазине.