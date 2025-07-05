В аэропорту Пальмы-де-Майорки загорелся пассажирский самолет

Bild: 18 человек пострадали при возгорании самолета в аэропорту Майорки

Самолет компании Ryanair загорелся в аэропорту испанского острова Майорка. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, инцидент произошел на территории воздушной гавани в городе Пальма-де-Майорка. После того как на борту вспыхнул огонь, находившиеся внутри люди начали в панике покидать лайнер через аварийные выходы. Некоторые пассажиры выбегали из салона прямо по крыльям.

К месту происшествия сразу выехали сотрудники экстренных служб и полицейские. Журналисты выяснили, что в результате ЧП пострадали 18 человек.

«Шесть из них пришлось госпитализировать», — говорится в материале.

Другие подробности, включая причину возгорания, пока не поступали.

26 июня самолет компании American Airlines, на борту которого находились 153 пассажира, вернулся в аэропорт города Лас-Вегаса из-за возгорания одного из двигателей. Лайнер вылетел из Международного аэропорта Гарри Рида, но через несколько минут из его левого двигателя начали вырываться пламя и дым. В связи с этим пилоты решили совершить аварийную посадку в аэропорту вылета.

Ранее южнокорейский истребитель загорелся в ходе учений на Аляске.