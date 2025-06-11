Корейский истребитель загорелся в ходе учений на Аляске

Истребитель KF-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Южной Кореи загорелся во время учений Red Flag — Alaska, проходящих на Аляске. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

По данным агентства, инцидент произошел во время попытки взлета. Два пилота воздушного судна успели катапультироваться. После произошедшего их доставили в ближайшую больницу, здоровью летчиков ничего не угрожает, следует из материала.

Подробности и информация о состоянии техники не уточняются. В ВВС Южной Кореи заявили, что республика поддерживает связь с США, чтобы установить причины произошедшего.

28 мая издание Dimsum Daily сообщило, что во время взлета в аэропорту Пекина у самолета Boeing 777-222 американской авиакомпании United Airlines загорелся один из двигателей. По словам пассажиров рейса, вылетавшего из столицы КНР в Сан-Франциско, во время разгона воздушного судна по взлетно-посадочной полосе под правым крылом произошла вспышка и повалил густой черный дым.

Ранее самолет с 334 пассажирами загорелся при взлете, когда пилот перепутал лево и право.