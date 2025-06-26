Самолет вернулся в Лас-Вегас из-за загоревшегося в небе двигателя

В Лас-Вегасе у самолета American Airlines во время полета загорелся двигатель

В США самолет American Airlines с 153 пассажирами вернулся в аэропорт Лас-Вегаса после того, как из одного из его двигателей начали вырываться пламя и дым. Об этом сообщает CNN.

Как уточняет телеканал, инцидент произошел накануне утром, когда рейс 1665 отправился из Международного аэропорта Гарри Рида. После взлета левый двигатель Airbus A321 задымился. Спустя девять минут воздушное судно вернулось в аэропорт вылета.

В компании American Airlines заявили, что проверка группы техобслуживания не обнаружила никаких признаков возгорания двигателя. Лайнер сам довез пассажиров до гейта, где они высадились. Airbus A321 был выведен из эксплуатации для оценки обстоятельств случившегося.

В прошлом декабре весь экипаж пассажирского самолета Swiss Air Lines попал в больницу в Австрии после экстренной посадки. В компании-авиаперевозчике утверждали, что у самолета возникли проблемы с двигателем, из-за которых произошло задымление в салоне и в кабине пилотов.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.