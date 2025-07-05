На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Дубны сообщают о взрывах в городе

СМИ: жители подмосковной Дубны сообщают о работе ПВО
true
true
true
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Жители подмосковной Дубны сообщают о том, что слышали минимум один громкий звук, похожий на взрыв, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

Как сообщает канал, сейчас в городе работает система ПВО, которая сбивает беспилотники. Официальной информации пока не поступало.

При ударе беспилотника по предприятию в Шебекино Белгородской области ранее пострадали три человека. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, двое из пострадавших — сотрудники МЧС, тушившие возгорание, третий — работник водоканала, самостоятельно обратившийся за медпомощью. Состояние одного пациента медики оценивают как тяжелое, у двоих — средней тяжести. Пожар на предприятии полностью потушили.

За ночь с 4 на 5 июля российские системы противовоздушной обороны уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями 13 регионов. Наибольшее число целей зафиксировано над Воронежской (34), Брянской (11), Белгородской и Саратовской (по 9) областями.

Ранее в Сергиевом Посаде восстановили электроснабжение после атаки БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами