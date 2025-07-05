Жители Дубны сообщают о взрывах в городе

Жители подмосковной Дубны сообщают о том, что слышали минимум один громкий звук, похожий на взрыв, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

Как сообщает канал, сейчас в городе работает система ПВО, которая сбивает беспилотники. Официальной информации пока не поступало.

При ударе беспилотника по предприятию в Шебекино Белгородской области ранее пострадали три человека. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, двое из пострадавших — сотрудники МЧС, тушившие возгорание, третий — работник водоканала, самостоятельно обратившийся за медпомощью. Состояние одного пациента медики оценивают как тяжелое, у двоих — средней тяжести. Пожар на предприятии полностью потушили.

За ночь с 4 на 5 июля российские системы противовоздушной обороны уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями 13 регионов. Наибольшее число целей зафиксировано над Воронежской (34), Брянской (11), Белгородской и Саратовской (по 9) областями.

Ранее в Сергиевом Посаде восстановили электроснабжение после атаки БПЛА.