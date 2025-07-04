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В Сергиевом Посаде восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

«Россети»: свет вернулся в дома Сергиева Посада после атаки БПЛА
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В дома Сергиева Посада в Подмосковье вернулся свет после атаки украинских беспилотников на подстанцию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба предприятия «Россети Московский регион».

«На данный момент обесточенных потребителей по электрическим сетям компании «Россети Московский регион» нет. Поврежденное электрооборудование выведено в ремонт, который будет завершен в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Утром 4 июля из-за атаки БПЛА на подстанцию в пяти микрорайонах Сергиево-Посадского городского округа — Рабочем, Звездочке, Скобянке, Птицеградском и Клементьевском — полностью отключили электричество. В микрорайоне Ферма подача света была частично нарушена.

Без электроэнергии оставались коммунальные службы, социальные объекты и жилые дома. Их временно обеспечивали энергией с помощью генераторов, которые привезли на место происшествия. После ликвидации пожара на подстанции специалисты «Россетей» приступили к восстановлению электроснабжения.

Ранее сообщалось, что более 30 жителей Ижевска проходят лечение после атаки БПЛА на город.

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Атаки БПЛА на Россию
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