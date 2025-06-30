В Псковской области более 20 тысяч человек остались без света на фоне непогоды

В Псковской области более 20 тысяч человек остаются без света из-за урагана

В Псковской области свыше 20 тысяч человек остались без света из-за ураганного ветра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Восстановительные работы идут, но без электричества пока еще остаются более 20 тысяч человек. Ветер не стихает, что, конечно, осложняет работу специалистов», — говорится в сообщении.

Над ликвидацией последствий непогоды работают 144 аварийные бригады, в которые входят более 400 специалистов. Кроме того, еще 26 бригад направляются из Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей, а также из Карелии.

На прошлой неделе в Приморье без электричества остались около 7,5 тысячи человек. Энергетики зафиксировали нарушение работы электрооборудования в Лазовском районе Приморского края. Без электроснабжения остались все потребители района.

Причиной повреждения оборудования стали продолжительные обильные осадки и сильные порывы ветра.

Ранее в Гидрометцентре сообщили об ожидаемых почти по всей стране интенсивных осадках.