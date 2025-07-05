В Техасе увеличилось число погибших в результате наводнения

ABC: число погибших в Техасе из-за наводнения выросло до 24

Число погибших в результате наводнения в округе Керр штата Техас в США увеличилось до 24, сообщает телеканал ABC со ссылкой на шерифа округа Ларри Л. Лейту.

«Число погибших из-за разрушительных наводнений в центральном Техасе возросло до 24», — говорится в сообщении телеканала.

До этого телеканал CNN сообщал, что в центральной части штата Техас в США произошло сильное наводнение.

Сильное наводнение в Техасе привело к гибели по меньшей мере 13 человек, число погибших может возрасти, поскольку в пятницу вечером в пострадавшем регионе ожидаются новые дожди. Отмечается, что в зоне подтопления находится частный христианский лагерь Mystic. В результате разгула стихии на его территории пропали без вести 23 девочки.

Национальная метеослужба опубликовала предупреждение о возможном наводнении в четверг днем.

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