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Арестованные в Армении архиепископы объявили голодовку

В Армении арестованные архиепископы Галстанян и Аджапахян объявили голодовку
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Ajapahyan Mikael/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Арестованные в Армении архиепископы Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян и Микаел Аджапахян объявили о проведении голодовки. Об этом говорится в заявлении, которое распространили адвокаты Аджапахяна, сообщает Sputnik Армения.

«Мы объявляем 5 июля однодневную голодовку в связи с Днем Конституции, осуждая антиконституционный процесс в отношении нас», — сказано в заявлении.

26 июня в Армении арестовали лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта. Следователи считают, что священнослужитель и его соратники планировали организовать террористические акты в стране с целью захвата власти.

Аджапахян был задержан на следующий день. Против священнослужителя возбудили уголовное дело, его обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя.

Ранее в Кремле заявили, что несколько миллионов армян в России с болью смотрят на последние события в Армении.

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