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Песков заявил, что армяне в России с болью смотрят на последние события

Песков: несколько миллионов армян в России с болью смотрят на последние события
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Sergei Grits/AP

Армяне в России с болью смотрят на последние события в этой стране. Об этом в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У нас несколько миллионов армян — это граждане Российской Федерации, которые с болью смотрят на эти события. Многие не приемлют то, как это происходит», — сказал он.

Песков добавил, что российская сторона никоим образом не планирует вмешиваться во внутренние дела Армении, но подчеркнул, что эта страна очень близка РФ.

25 июня Следственный комитет Армении выдвинул обвинения против архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна и его сторонников, инкриминируя им подготовку террористических актов с целью государственного переворота. На фоне этих событий правоохранительные органы провели обыски как в жилищах соратников движения, так и в доме самого Галстаняна.

В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что благодаря действиям правоохранителей удалось предотвратить «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства»», направленный на дестабилизацию обстановки в стране и захват власти.

Ранее эксперт назвал причины конфронтации армянских властей с церковью.

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