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Стало известно об условиях содержания арестованных в Баку россиян

Мать одного из арестованных в Баку россиян раскрыла условия его содержания
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Владимир Песня/РИА Новости

Мария, мать 23-летнего россиянина Сергея Софронова, который был арестован в Баку, сообщила, что условия содержания задержанных соотечественников хорошие: они находятся в двухместных камерах, а питание в следственном изоляторе отличное. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

По ее словам, в настоящее время отношение к задержанным является нейтральным. Мария отметила, что ее сын оказался «в самое ненужное время в самом ненужном месте», когда вечером возвращался с работы в магазин. В интервью она выразила уверенность в абсурдности предъявленных сыну обвинений.

Мария Софронова выразила благодарность всем неравнодушным людям за сочувствие и оказываемую поддержку, отметив, что получает большое количество сообщений.

1 июля в Баку были задержаны и арестованы восемь граждан Российской Федерации по подозрению в причастности к транзиту наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничеству. Российским СМИ удалось установить личности задержанных, среди которых оказались четыре специалиста в области информационных технологий, психолог, турист и студент архитектурного университета из Санкт-Петербурга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН прокомментировали ситуацию с задержанием россия в Баку.

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