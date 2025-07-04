В Санкт-Петербурге из-за непогоды пострадали пять человек

ГУМЧС: пять человек пострадали в Петербурге из-за непогоды, повреждено 8 машин

Пять человек пострадали, восемь автомобилей повреждены из-за непогоды в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

«Пожарно-спасательные подразделения уже совершили 211 выездов для устранения последствий разгула стихии», — говорится в сообщении.

Накануне главный метеоролог Санкт-Петербурга Александр Колесов предупредил, что 4 июля в Санкт-Петербурге с высокой вероятностью произойдет наводнение. Уровень воды может достичь 170-190 см из-за усиления западного ветра. Метеоролог отметил, что за всю историю города в июле было всего одно наводнение — 12 июля 1895 года, когда вода поднялась до отметки в 186 сантиметров.

В ночь на 4 июля сообщалось, что затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения. Комплекс защитных сооружений в городе от наводнений был задействован по распоряжению Центра управления в кризисных ситуациях. Движение затворов на закрытие было начато в 20:00 мск 3 июля, доступ воды со стороны Финского залива к Санкт-Петербургу был полностью остановлен.

Ранее синоптик назвал условия, при которых Петербург затопит, несмотря на дамбу.