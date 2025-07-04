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Эксперт признал условие затопления Санкт-Петербурга

Синоптик Колесов назвал ситуацию, при которой затопит Санкт-Петербург
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Главный метеоролог Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что условием, при котором может затопить Санкт-Петербург, является подъем Невы, несмотря на дамбу. Слова эксперта приводит «Ридус».

Собеседник издания подчеркнул, что у Невской дамбы большой запас по уровню воды — до пяти метров, но существует ситуация, при которой дамба окажется бессильна.

По словам метеоролога, нельзя, чтобы циклоны, которые следуют в основном осенью друг за другом, запирали дамбу на длительный промежуток времени, более двух суток.

«Потому что когда закрыты створки комплексов защитных сооружений, то в городе начинается подъем уровня невской воды», — пояснил специалист.

Колесов указал, что Нева является полноводной рекой, более чем за двое суток вода поднимается на метр при закрытых створках. В связи с этим Санкт-Петербург может затопить сам себя, заключил специалист.

Накануне метеоролог предупредил, что 4 июля в Санкт-Петербурге с высокой вероятностью произойдет наводнение. Уровень воды может достичь 170-190 см из-за усиления западного ветра. Метеоролог отметил, что за всю историю города в июле было всего одно наводнение — 12 июля 1895 года, когда вода поднялась до отметки в 186 сантиметров.

Ранее синоптик назвал причину холодного лета в России.

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