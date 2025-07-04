Глава КБР поручил провести встречи с общественностью после нападения в Нальчике

Глава КБР призвал обсудить с общественниками нападение на сотрудников ДПС

После инцидента с нападением на сотрудников ДПС в Нальчике глава Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбек Коков распорядился организовать встречи с общественностью и представителями муниципальных органов власти. Об этом сообщает ТАСС.

Коков поручил руководителям местных администраций организовать встречи с главами сельских поселений, активистами и общественными деятелями для обсуждения произошедшего и выработки мер по предотвращению подобных ситуаций.

«Наша с вами задача — приложить все усилия, чтобы спрофилактировать данный факт, чтобы спрофилактировать именно те события, которые произошли», — заявил Коков на оперативном совещании, прошедшем в Нальчике.

Глава республики также сообщил о планируемом проведении ряда совещаний с представителями правоохранительных органов.

До этого Казбек Коков заявил, что медицинские специалисты предпринимают все возможные усилия для спасения жизни сотрудника ДПС, пострадавшего в результате инцидента в Нальчике.

4 июля в Нальчике произошло нападение на сотрудников ДПС: двое злоумышленников, вооруженных ножами, атаковали правоохранителей. Лейтенант Азнаур С., получивший несколько ударов от одного из нападавших, сейчас находится в реанимации.

Ранее момент ликвидации нападавшего на полицейского в Нальчике попал на видео.