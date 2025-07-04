Врачи борются за жизнь раненного в Нальчике сотрудника ДПС

Глава КБР: врачи делают все для спасения раненного в Нальчике сотрудника ДПС

Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков сообщил, что медики предпринимают все необходимые меры для спасения жизни сотрудника ДПС, получившего ранения в Нальчике. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«В настоящее время врачи делают все возможное для спасения его жизни. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего», — отметил Коков.

4 июля в Нальчике произошло нападение на сотрудников ДПС: двое злоумышленников, вооруженных ножами, атаковали правоохранителей. Лейтенант Азнаур С., получивший несколько ударов от одного из нападавших, в настоящее время госпитализирован в реанимационное отделение. Судя по кадрам с места происшествия, стычка развернулась непосредственно у проезжей части. Следственное управление Следственного комитета (СК) по региону возбудило уголовное дело по факту произошедшего по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» УК РФ.

Ранее момент ликвидации нападавшего на полицейского в Нальчике попал на видео.