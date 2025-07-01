В России резко подешевели бананы

Экономист Абрамов: бананы в России подешевели более чем на 10% за неделю

Бананы в российских магазинах подешевели на 10,3% с 21 по 28 июня, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

«За прошедшую неделю значение Индекса Мишек выросло на 1,8% по сравнению с его ростом на 2,6% неделю назад. Инфляция за неделю замедлилась. Выросли цены на плавленый сырный продукт «Фетакса» (+15,3%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+13,6%) и морковь (+7,1%). Снизились цены на бананы (-10,3%). Цены на другие товары в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 8,7%. За год подорожали морковь (+44,2%), апельсиновый сок J7 (+31,8%), подсолнечное масло «Олейна» (+29,8%), молоко (+25,0%), «Фетакса» (+15,9%), самый дешевый белый хлеб (+10,5%) и сельдь «Матиас» (+5,9%)», — отметил Абрамов.

За год подешевели бананы (-18,7%), детский мармелад «Fruit-Tella» (-11,0%), чай черный «Акбар» (-4,9%), бюджетные куриные тушки (-2,6%), масло сливочное «Домик в деревне» (-2,4%) и яйца «Окские» категории С1 (-2,0%).

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По состоянию на 16 июня 2025 года годовая инфляция в России составила 9,6%.

Ранее президент Владимир Путин раскрыл уровень годовой инфляции в России в июне.