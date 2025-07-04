В Нижнем Новгороде временно ограничили работу аэропорта

Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода ограничили прием и выпуск самолетов

Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода. Данной информацией поделилась пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на прием и выпуск в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)», — говорится в официальном сообщении.

Сегодня Глава Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возникшие перебои в функционировании мобильной связи и интернет-доступа на территории региона. В своем Telegram-канале губернатор пояснил, что снижение мощности сигнала сотовых вышек является дополнительной мерой безопасности, внедренной в ответ на угрозу атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

До этого в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее в Калуге ввели ограничения на работу аэропорта.